Средняя зарплата до вычета налога в апреле в России достигла 99,4 тыс. рублей

В апреле средняя зарплата в России приблизилась к 100 тыс. руб. Это почти на треть выше аналогичного периода 2023 года (72,5 тыс. руб.), пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Ведомство провели исследование среди 95,4 тыс. организаций, исключая малый бизнес, с общим числом работников в 28,4 млн человек. Регионы с самыми высокими средними зарплатами расположены в основном на Дальнем Востоке и в Москве. Так, на Чукотке средний доход достиг 193,8 тыс. руб., в Москве — 178,2 тыс., в Ямало-Ненецком автономном округе — 163,4 тыс., в Магаданской области — 155,1 тыс., а на Сахалине — 148,5 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в республиках Северного Кавказа. В Дагестане средний доход составил 45,4 тыс. руб., в Чечне — 43,1 тыс., а в Ингушетии — 39,6 тыс. руб.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым число россиян с зарплатой от 1 млн руб. в месяц превысило 45 тыс. человек. Как посчитало ведомство, это почти вдвое больше, чем два года назад. Тогда таких работников было около 24,4 тыс.