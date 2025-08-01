Томский футбольный клуб уволил тренерский штаб

Томский футбольный клуб КДВ, первый сезон выступающий во Второй лиге, решил сменить тренерский штаб. В отставку отправлен главный тренер Константин Емельянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Наш клуб и главный тренер команды, Емельянов Константин Владиленович, пришли к обоюдному согласию по расторжению контракта. Благодарим Вас за то, что были с нами в начале клубной истории, и желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!»,— говорится в сообщении КДВ. Уволены также помощник главного тренера Константин Парамонов и тренер по физической подготовке Андрей Разин.

Отставки произошли после серии неудачных игр КДВ. «Сенсация! Серия из шести матчей без побед завершена. Теперь она состоит из семи»,— отреагировал клуб на поражение 0:3 от екатеринбургского «Урала-2» 30 июля. Томская команда находится на девятом месте из 14 в турнирной таблице в четвертой группе дивизиона Б Второй лиги.

Как писал «Ъ-Сибирь», КДВ основан в 2025 году. Он создан на базе «Строителя» из Каменска-Шахтинского (Ростовская область), который приобрели владельцы томского клуба.

Валерий Лавский