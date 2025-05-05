Спустя три года в Томске прошел футбольный матч профессиональных команд

В Томске впервые за последние три года прошел матч регулярного футбольного первенства с участием местной профессиональной команды. КДВ принимала пермский «Амкар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Команды выступают в четвертой группе дивизиона Б Второй лиги. Матч четвертого тура, первый домашний для КДВ, завершился со счетом 0:0. 4 мая с трибун стадиона «Темп» за ним наблюдали более 2 тыс. зрителей.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее Томск в российском профессиональном футболе представлял клуб «Томь», игравший в Футбольной национальной лиге. В 2022 году из-за отсутствия финансирования он не получил лицензию на следующий сезон.

КДВ основан в 2025 году. Он создан на базе «Строителя» из Каменска-Шахтинского (Ростовская область), который приобрели владельцы томского клуба. После трех проведенных матчей КДВ набрал четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

Валерий Лавский