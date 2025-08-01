Лавовый поток Ключевского вулкана грозит растопить ледник

Извержение Ключевского вулкана может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова, сообщает дирекция природного парка «Вулканы Камчатки». Лавовый поток длиной уже 1,5 км спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича.

«Его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков в русле реки Студеная. В связи с движением лавового потока на ледники и снежники исполина, существует вероятность фреатических взрывов (взрывное испарение воды) с выносом пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. Кроме этого, движение огненной массы формирует лахары, которые стремительно движутся вниз по склону»,— говорится в сообщении.

В парке отмечают, что подобная ситуация уже возникала на Камчатке в 2023 году. Тогда во время извержения Ключевского по склонам сходили пирокластические потоки, что привело к резкому таянию ледников Богдановича и Эрмана. Вследствие этого по руслам рек Сухая и Студеная сошли лахары (грязевые потоки). Тогда была повреждена дорога Козыревск — Петропавловск-Камчатский.

Высочайший действующий вулкан Евразии (почти 4,8 км) находится в 360 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Поселок Ключи, ближайший населенный пункт, расположен всего в 30 км от вулкана. Эксплозивное извержение началось 20 апреля 2025 года. После мощнейшего землетрясения в Авачинском заливе 30 июля гигант активизировался, лавовый поток начал изливаться по Крестовскому желобу.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский