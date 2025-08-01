Apple может потерять $2 млрд из-за пошлин Трампа

Таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись Apple почти в $2 млрд убытков к концу сентября. Об этом сообщает Apple Insider.

По данным издания, с момента введения импортных тарифов весной 2025 года Apple уже понесла потери в $800 млн. Ожидается, что к концу финансового квартала компания потеряет ещё $1,1 млрд.

До введения тарифов, основная часть продукции Apple для американского рынка производилась в Китае. Сейчас компания работает над переносом части мощностей в Индию.

Дополнительные сложности для Apple создаст решение Дональда Трампа ввести 25-процентные импортные пошлины на всю продукцию из Индии с 1 августа, добавили в Apple Insider. Индия поставляет около 36% импорта смартфонов в США, что связано с растущим производственным присутствием Apple в стране.