У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Американский певец Джастин Тимберлейк объявил, что ему диагностировали болезнь Лайма. Об этом музыкант рассказал в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Певец рассказал, что во время выступлений испытывал сильную невралгию, усталость и тошноту. «У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз “болезнь Лайма”. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами»,— написал он.

Он добавил, что гордится тем, что продолжил гастроли, несмотря на заболевание.

С начала лета Джастин Тимберлейк провел концерты в семи странах: Эстонии, Польше, Великобритании, Люксембурге, Австрии, Грузии и Азербайджане. Фанаты выражали недовольство выступлениями, отмечая вялость музыканта, отсутствие танцев, опоздания и завершение концертов раньше времени.