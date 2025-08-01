Путин подписал закон о праве участников СВО с инвалидностью на двойную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт право на две пенсионные выплаты участникам СВО, а также ополченцам ДНР и ЛНР, получившим инвалидность в ходе боевых действий.

Закон распространяется на граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими российской армии, или состоявших в воинских формированиях ДНР и ЛНР, если они получили ранения на территории Украины, Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областей.

Согласно документу, эти лица смогут получать пенсию по инвалидности и дополнительно страховую пенсию по старости, либо пенсию за выслугу лет.

Закон также предусматривает выплаты для родителей призывников, погибших в ходе военной операции из-за полученных травм. Они имеют право на пенсию по потере кормильца в сочетании со страховой пенсией по старости, социальной пенсией или пенсией за выслугу лет.