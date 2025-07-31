Полиция проверяет агитматериалы КПРФ в Липецкой области

Сотрудники полиции и главного управления по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД вечером 31 июля изъяли в липецком областном отделении КПРФ часть тиража агитационного бюллетеня, в котором коммунисты выступили с критикой губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и призвали отправить его в отставку. Об этом обком сообщил в Telegram-канале.

Липецкое областное отделение КПРФ



По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, липецкая полиция начала проверку в отношении коммунистов после поданного в МВД заявления о том, что партия нарушила законодательство о митингах, а в ее агитации якобы «без обязательных пометок упоминались материалы, касающиеся деятельности иностранных агентов». В УМВД по Липецкой области не ответили на просьбу «Ъ-Черноземье» о комментарии

В сообщении Telegram-канала обкома КПРФ говорится, что сотрудники МВД приехали в «штаб» в Липецке около 19 часов для «проведения обследования помещения и транспортных средств». Визит силовики начали с кабинета первого секретаря обкома Николая Разворотнева, после чего, по заявлению коммунистов, стали изымать компьютеры, карты памяти и документы.

«Становится понятно, что искала полиция. Под покровом ночи сотрудники описывают и изымают из штаба липецкого обкома КПРФ информационный бюллетень, посвященный [требованиям об.— «Ъ-Черноземье»] отставке губернатора Липецкой области Игоря Артамонова… Делается все, чтобы в разгар агитационной кампании парализовать работу избирательного штаба КПРФ»,— говорится в заявлении, опубликованном в канале обкома (в сентябре в Липецке пройдут выборы в городской совет депутатов).

Собеседники «Ъ-Черноземье» в региональной власти в ответ на заявления коммунистов отметили, что «всему есть предел, особенно если партия сама подставляется». «КПРФ теряет мандаты и сторонников, федеральное руководство недовольно, что делать? Идти на крайние меры. Липецкое отделение всегда отличалось агитацией в духе 90-х. Чернушные листовки, ролики с выдранными из контекста фразами. На это, в целом, закрывали глаза. Но всему есть предел. Особенно если партия сама подставляется: нарушает закон о митингах, а в последних агитматериалах вроде как усмотрели нарушение закона. В этот раз история может закончиться не просто предупреждением. И виноваты тут будут только коммунисты»,— сказал один из источников «Ъ-Черноземье», близкий к правительству Липецкой области.

UPD: Позднее в КПРФ заявили, что силовики изъяли в обкоме 180 пачек нераспространенного тиража информационного бюллетеня «Правда», носители информации (жесткие диски, SD-карты), монтажный компьютер и ноутбук главного редактора газеты «Ленинское знамя», проекты агитационных материалов кандидатов в горсовет Липецка и «даже агитматериалы прошлых лет».

Сергей Калашников