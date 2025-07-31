Журналисты не дождались ответа Путина на ультиматум Трампа после переговоров с президентом Лаоса

Президент России Владимир Путин не стал общаться с журналистами после переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. СМИ ожидали, что глава Кремля воспользуется встречей, чтобы ответить на ультиматум президента США Дональда Трампа об остановке боевых действий на Украине. Об этом сообщил спецкорреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Следующей потенциальной площадкой для ответа Владимира Путина американскому президенту может стать встреча с главой Белоруссии Александром Лукашенко. О том, что лидеры стран проведут переговоры рассказала ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

28 июля Дональд Трамп дал России 10 дней для завершения конфликта на Украине. Если мир не будет достигнут, президент Белого дома грозит 100-процентными пошлинами на товары партнеров России по торговле. 30 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ультиматум господина Трампа приняли к сведению.

Подробнее о последней рабочей встрече Владимира Путина — в материале «По слонам их узнаете их».