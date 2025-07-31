По слонам их узнаете их

31 июля президент Лаоса Тхонглун Сисулит встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, подарил ему несколько часов своего времени и двух слонов, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников констатирует, что ожидавшийся многими ответ на ультиматум Дональда Трампа после этих переговоров в очередной раз не прозвучал и, может, вообще не прозвучит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Лаоса и России учились в одном городе примерно одному и тому же

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты Лаоса и России учились в одном городе примерно одному и тому же

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российская делегация появилась в Зеленой гостиной Кремля гораздо раньше делегации Лаоса. Оказались в ней и новые лица. Так, вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым, навсегда, кажется, обреченными на переговоры в Зеленой гостиной, зашел министр строительства РФ Ирек Файзуллин. Что ж, члены лаосской делегации приветствовали его потом как родного, и что-то во внешнем виде Ирека Файзуллина и правда их притягивало, тем более что господин Файзуллин, в свою очередь, горячо приветствовал лаосских коллег, как и они его, то есть сложил ладоши домиком у подбородка в традиционном ритуале «ньок мы вай».

Сергей Лавров в ожидании лаосских коллег, как обычно, был неравнодушен к фотографам, тем более что среди них оказался один со старорежимным фотоаппаратом, щелкающим не беззвучно, а с характерным хрустом. Господин Лавров недолго терпел насилие щелчками не то что по носу, а по всем частям тела и вскоре высказался, обратившись к фотохудожнику:

— Потом каждому по одной штуке.

Видимо, за многотерпение.

И даже показал, кому именно фотографии потом раздать.

Что ж, фотографы на этот раз, надо признать, легко отделались.

Потом из-за полуприкрытой двери и солдат роты почетного караула, охраняющих вход, а вернее выход президента России, показался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и позвал коллег, Сергея Лаврова и Юрия Ушакова, туда, за дверь, которая могла показаться заветной кому угодно, но только не им, привыкшим к таким внезапным интригам, как к бокалу «Восточного склона Дивноморское» во время обеда на двусторонних переговорах.

Учитывая, что Telegram-каналы утром начали полниться разговорами о том, что именно после переговоров с президентом Лаоса Владимир Путин наконец выскажется об ультиматуме Дональда Трампа так, как давно пора, журналисты приободрились: все, после этого мимолетного совещания точно что-нибудь скажет.

Но сначала была встреча в узком составе.

— Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас очень хорошо знаем, считаем вас близким другом России,— рассказал Владимир Путин в самом начале встречи.

То есть «считаем другом», а дальше уж вам решать... Как на самом деле — вот и выяснится сегодня.

— Вы часто бывали в России,— напомнил Тхонглуну Сисулиту Владимир Путин.— Более того, как известно, вы окончили Ленинградский педагогический институт имени Герцена. В прошлом году вы присутствовали на параде в честь Победы, а в этом году в честь 80-летия по Красной площади прошел парадный расчет лаосских вооруженных сил.

Да, в кресле переговорщика перед Владимиром Путиным сидел заслуженный человек.

— Хорошо известно,— продолжал российский президент,— что Советский Союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость, помогал в становлении экономики, вооруженных сил.

«Оказывал содействие» следует понимать правильно: советские солдаты, как известно, воевали в Лаосе плечом к плечу с вьетнамскими, и в конце концов Патриотический фронт, то есть коммунисты Лаоса, к 1973 году одолел Южный Вьетнам и авиацию Соединенных Штатов, а также лаосские правительственные войска.

Но об этом — по умолчанию. Просто все эти события позволили будущему президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту окончить петербургский вуз.

Получив возможность высказаться, он выдавал секреты:

— Очень жаль, что у меня не было возможности принять участие в церемонии празднования 80-летия Победы из-за заражения ковидом,— признался Тхонглун Сисулит.— Я был готов к поездке в Россию на празднование Дня Победы, но после тестирования на ковид у меня был положительный результат. Поэтому я назначил участвовать министра иностранных дел. Я очень часто имел возможность участвовать... Я посмотрел трансляцию парада на Красной площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Лаоса — свой среди своих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Лаоса — свой среди своих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Нет, его никто ни в чем не упрекал.

Тем более что на этот раз он тест прошел. И не напрасно:

— По этому случаю — 65 лет установления восстановления дипломатических отношений между нашими странами — лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов.

Видимо, мальчика и девочку.

— В хозяйстве пригодятся (то есть, очевидно, в управлении делами президента РФ.— А. К.). Спасибо.

— Эти слоны будут жить в зоопарке в Санкт-Петербурге,— уточнил Тхонглун Сисулит.— Я учился там раньше. Ну а сейчас, пока слонов нет, если вы согласились, продолжим эту тему — как будет организована транспортировка слонов сюда...

— Своим ходом,— мысленно умолял я ответить Владимира Путина.

Нет, согласившись продолжить тему, он промолчал.

— Слон является символом нашей древней страны, страны миллиона слонов,— президент Лаоса давал понять, что двух не жалко.— Символ мира и благополучия...

Переговоры были недолгими. Собственно говоря, все было решено заранее. Подписали несколько соглашений, среди которых, судя по реакции президента Лаоса, выделялось соглашение по взаимодействию с «Росатомом».

Тхонглун Сисулит так лучезарно улыбался, когда Алексей Лихачев и его коллега обменивались папками, словно именно за этим соглашением прежде всего и приехал в Россию.

Затем коллеги выступили с заявлениями, после которых, как ожидали многие журналисты, может, последуют вопросы. Но на самом деле все уже было ясно. Достаточно было посмотреть на Дмитрия Пескова, расположившегося на стуле в пятом ряду в позиции «вольно». Нет, не сегодня.

— Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза,— отметил президент России под жизнерадостные аплодисменты высокопоставленных чиновников.— Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке. (Опять аплодисменты, быстро стихающие впрочем.— А. К.)

Президент Лаоса, в свою очередь, был многословен, но не многоречив.

Так что интрига с ответом Дональду Трампу отложена на неопределенное время. Кто-то полагает, что он может случиться во время встречи с Александром Лукашенко, но характер и место этой встречи позволяют предположить, что и на следующий день эта интрига не перестанет существовать.

Так, может, даже интересней.

Андрей Колесников