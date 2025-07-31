Представитель США в Совете Безопасности ООН Джон Келли заявил, что президент Дональд Трамп дает России возможность заключить перемирие с Украиной до 8 августа. В противном случае против России и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и установлении прочного мира. Пришло время заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира»,— цитирует Reuters слова американского дипломата.

28 июля господин Трамп отвел России 10 дней для завершения конфликта на Украине. «Потом мы введем пошлины и прочее... И я не знаю, насколько они подействуют на Россию. Потому что он (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) очевидно хочет продолжить войну»,— заявил тогда господин Трамп журналистам на борту самолета.

Ранее срок, отведенный президентом США для достижения мира, составлял 50 дней и должен был завершиться 3 сентября. Дональд Трамп объяснил свое решение сократить сроки отсутствием прогресса на российско-украинских переговорах в Стамбуле. В Кремле заявили об иммунитете к санкциям в ответ на угрозы Трампа.

Кирилл Сарханянц