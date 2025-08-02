3 августа исполняется 60 лет заслуженному артисту РФ, писателю, диктору Сергею Чонишвили

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Чонишвили

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет лауреат театральных премий «Чайка» и «Золотая маска», заслуженный артист РФ Игорь Гордин:

— Сергей, дорогой, от всей души поздравляю тебя с этой прекрасной датой! Как ты понимаешь, это большая победа с разгромным счетом (Аргентина—Ямайка)! Пусть этих побед будет в твоей жизни как можно больше! Пусть будут новые интересные работы в театре, кино, на радио! Пусть в жизни остается место чудесам и новым открытиям! Пусть дети радуют и солнце светит! Благодарен тебе за многолетнее партнерство! Здоровья тебе и сил! С юбилеем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»