Спрос на квас упал на 15% из-за холодного начала лета

Необычно холодная погода в мае-июне 2025 года привела к падению продаж летних товаров, следует из данных Nielsen. Наибольшее снижение спроса зафиксировано у кваса (-15%), мороженого (-7%) и питьевой воды (-5%). Единственным растущим сегментом стало пиво (+1%).

Аналитики связывают ситуацию с аномально низкими температурами в центральной России. Для сравнения: летом 2024 года, одном из самых жарких за историю наблюдений, продажи прохладительных напитков выросли на 20%.

Дополнительным фактором стало подорожание мороженого на 12-23% за год. Однако эксперты ожидают, что июльская жара компенсирует падение продаж. Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев считает, что резкое потепление в июле, скорее всего, полностью нивелирует майско-июньский спад.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Продажи бросило в холод».