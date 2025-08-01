Взят Часов Яр

Министерство обороны РФ объявило 31 июля о взятии под контроль города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). «Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии из состава Южной группировки войск в результате наступательных действий на краматорско-дружковском направлении освободили город Часов Яр»,— говорится в сообщении. Военное ведомство также распространило видеокадры, на которых десантники поднимают флаги России и ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный.

Часов Яр — город на севере Донбасса с довоенным населением 12 тыс. человек — находится между Артемовском (Бахмутом) и Константиновкой и занимает важное стратегическое положение. Именно через этот город снабжалась украинская группировка во время многомесячных боев за Артемовск. После занятия последнего российской армией в мае 2023 года ВСУ организовали в районе Часова Яра успешную оборону, не давая подразделениями российской группировки «Юг» продвинуться к Константиновке. В этом им помогало удобное расположение города на возвышенности.

Бои непосредственно в Часовом Яре начались в апреле—мае 2024 года, но только спустя год, в мае 2025-го, подразделения Южной группировки смогли овладеть северной частью города. К концу месяца Минобороны РФ сообщило о занятии расположенного к югу села Ступочки, а в начале июля — соседнего села Предтечино.

Взятие Часова Яра открывает для российской армии перспективу занятия следующего важного узла обороны и снабжения ВСУ — Константиновки. В ходе летней кампании подразделения Южной группировки ВС РФ значительно продвинулись в направлении к этому городу с юго-запада и юго-востока, а с занятием Часова Яра над Константиновкой нависает угроза окружения. В случае успешных действий российской армии гарнизон ВСУ может быть эвакуирован в соседнюю Дружковку, которая, в свою очередь, является «ключом» к Славянско-Краматорской агломерации. Это два последних крупных города на контролируемой ВСУ территории ДНР, без занятия которых нельзя говорить о контроле над Донбассом.

Дмитрий Квасов