Чеченское отделение «Единой России» опровергло членство Тюльпанова-младшего в партии

Чеченское региональное отделение партии «Единая Россия» официально опровергло информацию о том, что сын бывшего сенатора Петербурга Вадима Тюльпанова Владислав состоит в партии и представляет интересы 95-го региона. Соответствующая информация появилась 30 июля на сайте отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт политика Владислава Тюльпанова Фото: Официальный сайт политика Владислава Тюльпанова

Тюльпанов-младший якобы стал членом «Единой России» от Чеченской Республики в конце мая 2025 года. Сам он подчеркивал, что помогла дружба его покойного отца с главой региона Рамзаном Кадыровым. В Петербурге же, по словам молодого политика, ему мешали влиятельные люди. Это было связано с его конфликтом с семьей, который уже исчерпан более полугода.

Как писал ранее «Ъ-СПб», руководитель регионального исполнительного комитета Санкт-Петербургского отделения «Единой России» Александр Серавин сразу же после публикации новостей о членстве Тюльпанова в партии опроверг подобные заявления. Он подчеркнул, что юный политик должен был подать онлайн-заявление о вступлении в «ЕР», однако так и не сделал этого.

Андрей Маркелов