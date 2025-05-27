ЕР: Тюльпанов не подавал онлайн-заявление о вступлении в партию

Руководитель регионального исполнительного комитета Санкт-Петербургского отделения «Единой России» Александр Серавин заявил, что сын покойного сенатора и председателя Заксобрания Вадима Тюльпанова Владислав не подавал онлайн-заявление о вступлении в партию, сообщает «Фонтанка». Он также отверг заявления юного политика о том, что ему препятствовали в этом процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый член «Единой России» от Чеченской Республики Владислав Тюльпанов.

Фото: Официальный сайт политика Владислава Тюльпанова Новый член «Единой России» от Чеченской Республики Владислав Тюльпанов.

Фото: Официальный сайт политика Владислава Тюльпанова

«Если ему мешали, пусть скажет, кто, когда, где и как... Процедура получения партийного билета в Петербурге такова: сначала надо стать сторонником партии, а спустя полгода через районное отделение подать заявление о приеме в члены партии»,— подчеркнул господин Серавин.

Он добавил, что сделать это можно через Интернет, поэтому не понимает, как можно было помешать. Сам Тюльпанов вскоре прокомментировал эту информацию, согласившись, что не подавал заявление ни в Петербурге, ни в Чечне, где он летом получит партийный билет. По его словам, он был членом «Молодой гвардии „Единой России“» на протяжении четырех лет и это имеет важное значение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Тюльпанов-младший стал членом «Единой России» от Чеченской Республики. Сам он подчеркивал, что помогла дружба его покойного отца с главой региона Рамзаном Кадыровым.

В Петербурге же, по словам молодого политика, ему мешали влиятельные люди. Это было связано с его конфликтом с семьей, который уже исчерпан более полугода. Всему виной связь Тюльпанова-младшего с эротической моделью и певицей Катей Самбукой, которая старше его на 13 лет и имеет троих детей.

Андрей Маркелов