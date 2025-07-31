Авиакомпании требуют наказать виновных в масштабном сбое полетов

В среду, 30 июля, в системе британской компании NATS, отвечающей за управление воздушным движением в Великобритании, произошел технический сбой. В итоге служба временно закрыла воздушное пространство страны, что привело к отмене 155 рейсов, сообщает Financial Times.

Сильнее всего пострадали аэропорты Гатвика и Хитроу, а также воздушные гавани Манчестера и Эдинбурга. По данным поставщика авиационной аналитики Cirium, всего было отменено 84 вылета и 71 прилет, а маршруты следования еще нескольких рейсов были изменены.

NATS заявила, что проблема была решена уже в 16:25 по местному времени, а к 17 часам системы работали в штатном режиме. Компания добавила, что работает с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы «безопасно устранить отставания в расписании» рейсов, и принесла извинения за доставленные проблемы.

Однако представители авиаперевозчиков извинения не приняли и потребовали отставки главы NATS. Гендиректор Ryanair Нил Макмахон назвал «возмутительным» то, что пассажиры «снова» сталкиваются с задержками рейсов из-за сбоя в системе NATS и «некомпетентности» ее главы Мартина Рольфа. Раскритиковал работу диспетчерской службы и глава EasyJet Дэвид Морган.

Для NATS это уже второй масштабный сбой за последние два года. В прошлый раз сбой в системе компании произошел в августе 2023 года, но восстановление ее работы заняло куда больше времени.

Кирилл Сарханянц