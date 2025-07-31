Англичане отказались от преследования Пакета

Футбольная ассоциация Англии (FA) в четверг, 31 июля, полностью оправдала бразильского футболиста «Вест-Хэма» Лукаса Пакета. Его подозревали в том, что он делал ставки на матчи со своим участием, зарабатывая, в частности, на том, что намеренно получал желтые карточки, за счет чего его сообщники получали деньги на ставках. Бразильцу грозила пожизненная дисквалификация. Однако FA так и не сумела доказать вину игрока. К тому же выяснилось, что процент предупреждений, которые он получал, совершенно обычный для полузащитников Английской премьер-лиги (АПЛ). В итоге FA придется компенсировать противной стороне £1 млн (€1,156 млн) юридических издержек.

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Фото: Tony O Brien / Reuters Лукас Пакета

Фото: Tony O Brien / Reuters

В четверг Ассоциация футбола Англии объявила о том, что бразильский футболист клуба Английской премьер-лиги «Вест-Хэм» Лукас Пакета, подозревавшийся в оказании незаконного влияния на результаты матчей и совершении нелегальных ставок на игры со своим участием, полностью оправдан. Об этом говорится на официальном сайте FA.

Неприятности у Лукаса Пакета (за сборную Бразилии Пакета сыграл 55 встреч и отметился 11 голами) начались весной прошлого года, когда FA на основании полученных со стороны данных, а также исходя из анализа выступлений бразильца пришла к выводу, что полузащитник «Вест-Хэма», вероятно, намеренно нарушает правила во время матчей с тем, чтобы заработать желтую карточку. Отметим, что в котировках букмекеров, как правило, можно поставить как на общее количество предупреждений, полученных игроками команд, так и на то, кто именно их заработает.

Пакета обвиняли в преднамеренном получении желтых карточек как минимум в четырех матчах — против «Лестера» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллы» (12 марта 2023 года), «Лидса» (21 мая 2023 года) и «Борнмута» (12 августа 2023 года).

По сообщению бразильского портала Globo, ссылавшегося на данные расследования, ключевым моментом обвинения было то, что Лукас Пакета якобы пообещал своему брату Матеусу Пакета получить предупреждение в игре против «Астон Виллы». Интересно, что игра прошла как раз в день рождения Матеуса Пакета (12 марта 2023 года). В ней Лукас Пакета действительно заработал предупреждение. По версии следователей FA, он, таким образом, дал родственнику возможность заработать на ставках. Отметим, что на момент начала скандала «Вест-Хэм» уже вел переговоры о продаже Пакета в «Манчестер Сити» за £50 млн (€57,8 млн). Но сделка сорвалась.

Однако FA так и не смогла собрать достаточных доказательств вины игрока. Еще в конце прошлой недели издание The Times сообщило, что эксперты ассоциации, проанализировав показатели Пакета, пришли к выводу, что игрок получал желтые карточки в 12% матчей. Оказалось, что это средний показатель для полузащитников команд АПЛ.

Также не нашлось подтверждений тому, что футболист знал о том, что его близкие и родственники делают ставки на матчи с его участием. У FA не оставалось иного выбора, кроме как отозвать все обвинения.

Больше того, ассоциация теперь компенсирует юридические издержки победившей стороне (собственно Пакета) на £1 млн.

Теперь 27-летнему бразильцу, который в прошлом сезоне забил за «Вест-Хэм» четыре мяча в 33 матчах АПЛ, будет куда проще сменить «молотобойцев» на более солидный клуб. На данный момент, согласно оценке портала Transfermarkt, Пакета стоит €28 млн (£24,2 млн). Это в два раза меньше, чем еще год назад, но теперь привлекательность бразильца явно возрастет.

Александр Петров