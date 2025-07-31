«Щелково агрохим» переносит проект по производству крахмала за 8,5 млрд в Липецк

Крупный поставщик средств защиты растений и семян АО «Щелково агрохим» передумал реализовывать проект по производству амилозного крахмала в Орловской области. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о подписании соответствующего инвестсоглашения с главой и совладельцем холдинга Салисом Каракотовым. Объем инвестиций не изменился и составляет 8,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Артамонов (справа) и Салис Каракотов (слева) после подписания инвестсоглашения

Фото: Правительство Липецкой области Игорь Артамонов (справа) и Салис Каракотов (слева) после подписания инвестсоглашения

Фото: Правительство Липецкой области

Завод планируют построить на грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк». Запуск предприятия запланирован в первом квартале 2028 года. Может быть создано 200 рабочих мест.

На предприятии будут производить не только амилозный крахмал, но и гороховый протеин и пищевые волокна.

Впервые о проекте «Щелково агрохим» стало известно на пресс-конференции губернатора Орловской области Андрея Клычкова в марте. Он был заявлен с теми же параметрами, строительство было запланировано на 2025–2027 годы.

В августе подконтрольное «Щелково агрохим» ООО «Курсар» планирует завершить возведение завода семян сельскохозяйственных культур в Шаблыкинском районе Орловской области. Объем вложений в этот проект составляет 400 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова