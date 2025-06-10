Структура «Щелково агрохим» строит в Орловской области семенной завод за 400 млн

В Шаблыкинском районе Орловской области продолжается строительство завода по производству семян сельскохозяйственных культур. Работы ведет ООО «Курсар», принадлежащее АО «Щелково агрохим». Объем инвестиций составляет 400 млн руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков по итогам посещения района.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказали, что возведение завода началось в 2024 году. Работы планируют завершить в июле–августе 2025-го.

ООО «Курсар» ведет производственную деятельность в Шаблыкинском районе с марта 2022 года. Площадь обрабатываемых земель — 7,2 тыс. га. Сотрудники компании в основном возделывают озимую пшеницу, яровую пшеницу, горох, сою, яровой рапс. За время работы компания вложила 700 млн руб. в покупку техники, оборудования и строительство зерносушильного комплекса.

По данным Rusprofile, ООО «Курсар» было учреждено в орловском райцентре Шаблыкино в июле 2021 года для смешанного сельского хозяйства. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Единственный владелец — АО «Щелково агрохим» Салиса Каракотова и его партнеров. Директор — Сергей Прусаков. Выручка компании за 2024 год составила 473 млн руб., чистый убыток — 48 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 191 млн и 105 млн руб. соответственно.

В марте Андрей Клычков рассказал о планах «Щелково агрохим» построить в Орловской области предприятие по производству 30 тыс. т амилозного крахмала в год. Инвестиции в проект могут составить 8 млрд руб.

Об уголовном деле о хищении у «Щелково агрохим» семеноводческого центра за 1 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова