Путин поручил сформировать модель развития ВСМ
Президент России Владимир Путин поручил разработать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в стране. Крайний срок для завершения работы — 31 марта 2026 года. В модель должны быть включены конкретные сроки и параметры каждого проекта.
Фото: пресс-служба президента РФ
Перечень поручений был опубликован на сайте Кремля после совещания с правительством 2 июля. В документе указано, что правительство совместно с ОАО «Российские железные дороги» должно подготовить модель развития ВСЖМ.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.