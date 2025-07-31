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Путин поручил сформировать модель развития ВСМ

Президент России Владимир Путин поручил разработать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в стране. Крайний срок для завершения работы — 31 марта 2026 года. В модель должны быть включены конкретные сроки и параметры каждого проекта.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Перечень поручений был опубликован на сайте Кремля после совещания с правительством 2 июля. В документе указано, что правительство совместно с ОАО «Российские железные дороги» должно подготовить модель развития ВСЖМ.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

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