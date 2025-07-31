В Ульяновской области возбудили дело о хищении 2,7 млн рублей при ремонте кровли дома культуры

В Ульяновской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Поводом послужило хищение бюджетных денег при ремонте крыши сельского дома культуры, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Согласно информации надзорного ведомства, руководство ООО «Богатырь заключилор в апреле 2024 года муниципальный контракт на проведение ремонта кровли здания Елшанского сельского дома культуры учреждения «Культурно-досуговый центр» МО «Тереньгульский район». Получив деньги, свои обязательства фирма выполнила не в полном объеме.

Своими действиями компания причинила региональному и муниципальному бюджетам ущерб на сумму болкее 2,7 млн руб.

Руфия Кутляева