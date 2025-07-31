В Крыму вводят масштабные запреты на работу для мигрантов

Власти Крыма запретили работать мигрантам во всех сферах, кроме строительства и туризма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Указ, запрещающий трудоустраивать мигрантов в 48 сферах экономической деятельности, уже опубликован на сайте правительства РК.

«Моя позиция остается неизменной: миграционную политику необходимо ужесточить»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, в апреле 2024 года власти Крыма запретили местным работодателям принимать на работу мигрантов по 35 видам экономической деятельности.

Александр Дремлюгин, Симферополь