Зарубежные СМИ: Что означает для Палестины признание Канадой?

Еще одно государство готовится признать Палестину. Канада станет третьей страной G-7 после Франции и Великобритании, объявившей о таком решении. Об этом канадский премьер-мистр Марк Карни сообщил на своем сайте. Официальное признание состоится в сентябре, на сессии Генассамблеи ООН. Мировые СМИ называют это решение дипломатическим ответом на гуманитарный кризис в Газе. Что это значит для Палестины? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patrick Doyle / Reuters Фото: Patrick Doyle / Reuters

Как передает Associated Press, канадский премьер Марк Карни созвал заседание кабинета министров для обсуждения ситуации на пострадавшей палестинской территории. По его словам, уровень человеческих страданий в Газе невыносим, и это оказывает давление на все мировое сообщество. Он отметил, что должно произойти многое, прежде чем будет создано жизнеспособное демократическое государство. Признание зависит от выполнения палестинской администрацией ключевых реформ. В частности, проведения общих выборов в 2026 году, исключающих участие «Хамаса» и демилитаризации будущего государства.

Reuters подчеркивает, что заявление Канады усиливает давление на Израиль, и добавляет, что Иерусалим и Вашингтон резко критиковали план, назвав его поощрением «Хамаса». За последний год 10 стран уже признали Палестину государством, среди них Ирландия, Норвегия, Испания и Словения. Всего на такой шаг пойдут 147 государств, передает The Guardian. В заявлении, опубликованном перед завершением трехдневной конференции ООН говорится, что у лидеров есть видение решения, при котором Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ.

СМИ и ранее обсуждали, что даст Палестине это признание. Как обращало внимание Associated Press, среди таких последствий укрепление международно-правового статуса, усиление переговорных позиций и символическая легитимизация. Однако неясно, как это повлияет на продолжающуюся войну Израиля в секторе Газа и расширение незаконных поселений на Западном берегу, которые должны образовать палестинское государство, задается вопросом Al Jazeera.

Призыв к созданию двух отдельных государств для израильтян и палестинцев уже давно звучит от многих стран, включая США. Тем не менее Дональд Трамп оказался менее склонен следовать сложившимся нормам, отмечает The Washington Post. Во время своего первого президентского срока он равнодушно отмечал, что ему безразлично, как стороны конфликта устранят разногласия, потому что им решать, напоминает издание.

Представитель Белого дома уточнил в интервью Axios, что Вашингтон на такой шаг не пойдет. Так как главная цель Трампа — это накормить людей в голодающих регионах.