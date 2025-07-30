За Газу ответят

Европа усиливает давление на Израиль из-за его действий в секторе Газа. Вслед за французским президентом Эмманюэлем Макроном о своей решимости признать государство Палестина заявил и британский премьер Кир Стармер. В пользу решения палестино-израильского конфликта на основе принципа «двух государств для двух народов» высказались и представители еще 15 стран, участвующих в конференции ООН, организованной Францией и Саудовской Аравией. Заметная смена настроений происходит даже в Германии, до того считавшейся ярой сторонницей Израиля: канцлер Фридрих Мерц впервые допустил, что Берлин может поддержать некоторые рестриктивные меры в отношении еврейского государства на уровне Евросоюза.

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Планы признания государства Палестина британский премьер Кир Стармер обозначил на встрече с членами своего кабинета во вторник, 29 июля. Как пояснили позднее в британском правительстве, о признании может быть заявлено в ходе Генассамблеи ООН в сентябре, «если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе, не достигнет перемирия, не даст четкого обещания, что не будет аннексии Западного берега, и не примет обязательств по долгосрочному мирному процессу, который приведет к решению на основе двух государств».

Глава британского правительства не забыл упомянуть и про требования, которые международное сообщество и Лондон предъявляют палестинскому радикальному движению «Хамас»: освободить всех оставшихся заложников, отказаться от любой роли в управлении Газой и разоружиться.

Заявление из Лондона, который до того воздерживался даже от намеков на возможность признания палестинского государства (хотя его признали более 140 из 193 государств—членов ООН, включая РФ и КНР), стало отражением растущего международного давления на Израиль на фоне возмущения его действиями в ходе войны в секторе Газа.

Все последние недели в СМИ постоянно мелькали кадры с голодающими жителями Газы — это усилило давление на Стармера внутри его Лейбористской партии с целью сменить политику в отношении еврейского государства.

Как признал изданию Politico один из депутатов-лейбористов, именно это зрелище и повлияло на изменение в подходе Великобритании к палестино-израильскому конфликту. «Мы видим голодающих младенцев, детей, которые слишком слабы, чтобы стоять — эти картины останутся с нами на всю жизнь»,— отметил и сам Кир Стармер, сообщая о намерении признать Палестину.

Фотогалерея Гуманитарная ситуация в Газе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Палестинцы в очереди за едой из благотворительной столовой Фото: Khamis Al-Rifi / Reuters Мужчина демонстрирует остатки продуктов Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Палестинцы в очереди за бесплатной едой Фото: Khamis Al-Rifi / Reuters Ребенок ждет выдачи гуманитарной помощи Фото: Khamis Al-Rifi / Reuters Самолет сбрасывает гуманитарную помощь над сектором Газа Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Палестинцы несут мешки с продовольствием, поступившим в Газу через Израиль Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Мужчина несет тело палестинской девочки, которая, по словам представителей здравоохранения, умерла от недоедания в больнице Насера в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа Фото: Ramadan Abed / Reuters Палестинская беженка рядом со своим истощенным сыном, страдающим церебральным параличом Фото: Mahmoud Issa / Reuters 11-месячная палестинская девочка, страдающая от недоедания, в больнице Насера в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа Фото: Ramadan Abed / Reuters Следующая фотография 1 / 9 Палестинцы в очереди за едой из благотворительной столовой Фото: Khamis Al-Rifi / Reuters Мужчина демонстрирует остатки продуктов Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Палестинцы в очереди за бесплатной едой Фото: Khamis Al-Rifi / Reuters Ребенок ждет выдачи гуманитарной помощи Фото: Khamis Al-Rifi / Reuters Самолет сбрасывает гуманитарную помощь над сектором Газа Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Палестинцы несут мешки с продовольствием, поступившим в Газу через Израиль Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Мужчина несет тело палестинской девочки, которая, по словам представителей здравоохранения, умерла от недоедания в больнице Насера в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа Фото: Ramadan Abed / Reuters Палестинская беженка рядом со своим истощенным сыном, страдающим церебральным параличом Фото: Mahmoud Issa / Reuters 11-месячная палестинская девочка, страдающая от недоедания, в больнице Насера в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа Фото: Ramadan Abed / Reuters Смотреть

Решимости Стармеру наверняка добавил и тот факт, что в конце прошлой недели о признании государственности Палестины заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. Неудивительно, что во вторник глава МИД Пятой Республики Жан-Ноэль Барро приветствовал присоединение Лондона к «импульсу, созданному Францией», чтобы «остановить бесконечную череду насилия».

Созданный Парижем импульс сумел повлиять и еще на несколько западных стран. 29 июля в рамках конференции ООН по палестинскому вопросу, организованной на этой неделе Францией и Саудовской Аравией, главы МИДов 15 стран (в том числе Канады, Австралии, Новая Зеландии, Андорры, Мальты, Исландии, Португалии, Сан-Марино и Финляндии) опубликовали совместную декларацию с поддержкой «двугосударственного решения» палестино-израильского конфликта. Приверженность этой цели на встрече подтвердили и представители Словении, Испании, Ирландии, Португалии и Норвегии, которые уже признали Палестину.

Впрочем, ряд европейских стран заявляет о неизменности своей позиции по данному вопросу. Так, в субботнем интервью газете La Repubblica премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что признание государства Палестина до его фактического создания может быть «контрпродуктивным». «Если то, чего не существует, признается на бумаге, проблема может показаться решенной, хотя на самом деле это не так»,— предостерегла глава итальянского правительства от поспешных решений.

В Израиле известия из Лондона, как и ранее из Парижа, предсказуемо встретили с яростным осуждением.

«Стармер поощряет чудовищный терроризм "Хамаса" и наказывает его жертв. Джихадистское государство на границе с Израилем СЕГОДНЯ будет угрожать Великобритании ЗАВТРА»,— написал израильский премьер Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

В Штатах, где ранее заявили, что проводимая под эгидой Парижа и Эр-Рияда конференция по решению о создании двух государств является «непродуктивной и несвоевременной», а все усилия на палестинском треке служат «пощечиной жертвам 7 октября и наградой за терроризм», на этот раз отреагировали на решение британского премьера чуть более спокойно. В понедельник, 28 июля, президент США Дональд Трамп признал, что не обсуждал британский план признания Палестины во время переговоров с Киром Стармером в Шотландии, но заявил, что «не против», если Лондон предпримет такой шаг. Впрочем, уже во вторник он добавил, что не считает, что «Хамас» «должен быть вознагражден» признанием независимости Палестины.

Между тем определенный сдвиг в отношении к Израилю произошел и в Германии — его главной стороннице в ЕС. 28 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц дал понять, что на фоне «катастрофической гуманитарной ситуации» в секторе Газа его правительство готово пересмотреть свою позицию по Соглашению об ассоциации между ЕС и Израилем, которое предусматривает тесные связи в торговле и других областях сотрудничества. «Мы оставляем за собой право предпринимать такие шаги»,— заявил Мерц, отвечая на вопрос журналиста о возможной приостановке действия этого соглашения.

Напомним, еще в мае 17 стран—членов ЕС выступили за частичную приостановку действия этого соглашения, поскольку Израиль нарушает свои обязательства в области прав человека, предусмотренные условиями документа.

На фоне целого ряда противоречий внутри ЕС принять решение в Брюсселе пока так и не смогли. Однако на этой неделе в рамках идущего пересмотра этого соглашения Еврокомиссия (ЕК) предложила частично отстранить Израиль от своей флагманской научно-исследовательской программы Horizon Europe из-за серьезного гуманитарного кризиса в секторе Газа. В частности, в Брюсселе предложили лишить еврейское государство доступа к одному из важнейших исследовательских направлений этой программы — Европейскому инновационному совету (EIC), специализирующемуся на прорывных технологиях. По данным ЕС, в программе EIC участвуют 46 израильских компаний, а с 2021 года Израиль получил из ее фондов около €200 млн из €900 млн в виде грантов и инвестиций в акционерный капитал.

В ЕС еще ни разу не приостанавливали деятельность какой-либо страны в программах Horizon Europe, разве что Великобритания была отстранена от участия в ней на три года после «Брексита», вернувшись в нее в 2024 году, но формально это не считалось приостановкой членства.

Пока что предложенное ЕК наказание Израиля за гуманитарный кризис в секторе Газа не было полностью поддержано, а в дальнейшем для этого потребуется квалифицированное большинство, то есть голоса примерно 15 членов ЕС, представляющих 65% населения блока. Это почти наверняка означает, что и Германии придется поддержать этот шаг. На фоне общего ужесточения тона в Европе в отношении Израиля не исключено, что Берлин наконец решится на санкции в отношении давнего союзника.

Наталия Портякова