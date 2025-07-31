Минобрнауки отрицает запрет на хранение книг иноагентов Акунина и Быкова

В Минобрнауки назвали фальшивкой информацию о запрете студентам хранить книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (оба — иноагенты) в общежитиях.

Утром Борис Акунин (иноагент) опубликовал в Telegram-канале документ, якобы разосланный руководителям вузов от лица врио директора департамента молодежной политики Минобрнауки Дениса Савенкова. В нем говорится о необходимости «информировать обучающихся» о запрете на хранение в студенческих общежитиях книг указанных авторов.

Господин Акунин (иноагент) не сообщил, как получил этот документ. «Прислали красивое»,— так он подписал скан.

В пресс-службе Минобрнауки «Ъ» сообщили, что опубликованный писателем скан является подделкой. «Минобрнауки России не имеет к нему отношения и, соответственно, не направляло его образовательным организациям. Стоит подчеркнуть, что данная фальшивка уже появлялась в информационном пространстве некоторое время назад, но ввиду очевидной абсурдности не получила распространения»,— заявили в ведомстве.

Источник «Ъ» в Минобрнауки, комментируя ситуацию, отметил, что «такая афера — очень в духе романов про Фандорина».

Полина Мотызлевская