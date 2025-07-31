Таксистам-зазывалам прописали штраф

Для таксистов-зазывал в аэропортах Подмосковья введут штраф. Мособлдума определила размер санкций для навязчивых перевозчиков. Нарушители-физические лица должны будут отдать в бюджет 5 тыс. руб., должностные лица — 20 тыс. руб., а юридические — 50 тыс. руб. Предлагать услуги такси можно будет только на специальных стойках заказа машин с «шашечками». Новые правила будут действовать в Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Внуково располагается на территории Москвы, там штрафовать за навязчивый сервис не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заказ такси через приложение или у стойки избавит от неоправданно завышенного прайса, отмечает директор Объединения пассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова: «Помимо навязчивого сервиса и обмана иностранцев — репутационной проблемы, это решит еще и вопрос с нелегальными таксистами.

Там сформировалась определенная каста, они ведут себя агрессивно, не пускают другие машины. Уполномоченные сотрудники теперь смогут подходить к этим людям и предъявлять им определенного рода претензии. Какие ведомства будут этим заниматься? Скорее всего, они наделят полномочиями ГКУ. В Москве, по крайней мере, есть ГКУ-организаторы перевозок, не полицейские, но они следят за организацией транспорта. Поэтому вполне вероятно, что в Московской области тоже что-то подобное организуют».

Однако сами таксисты не столь оптимистичны. У правоохранителей и раньше были возможности навести порядок в этой сфере, но ни одна попытка не увенчалась успехом, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов: «Даже контроль 580-го ФЗ не осуществляется в полной мере. Будут какие-то точечные рейды, но глобального влияния они не окажут.

Уверен на 100%, это практика последних 80 лет. Они найдут способы, как это обойти, будут трансформировать свою деятельность. С учетом того, что даже работающие сейчас такси якобы легальные, в 70-80% случаев не соблюдают законодательство, и штрафов за это нет. Это никак не контролируется. Штрафы в данном случае должны выписываться службам заказа легкого такси, а этого не делается.

Поэтому не стоит ожидать, что "бомбилам" будут как-то серьезно противодействовать.

Они находят потенциального клиента, и у них уже есть список машин такси, которые якобы имеют разрешение, — теневая служба заказа легкого такси. Как с ними бороться? Это довольно сложно. Такой таксист может сразу же откреститься, поэтому приведется проводить "закупку". Необходимо еще проводить определенную политику информирования потенциальных потребителей».

Количество пассажиров такси в Москве достигает 1,7 млн в день. В Московской области ежедневное количество заказов превышает 500 тыс.

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Юлия Савина