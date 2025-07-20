Таксисты не грузятся заказами

Из Москвы в область стало сложнее уехать на такси. “Ъ FM” узнал о трудностях, с которыми сталкиваются пассажиры при попытке вызвать машину в ближайшее Подмосковье и из него. Приложение популярного агрегатора часто не работает без сети Wi-Fi, а если такси все-таки удалось вызвать, то водитель может проехать мимо точки заказа, а затем попросить пассажира перезаказать авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Выехать из Щелкова, Одинцова или, например, Балашихи сейчас быстрее, вызвав такси по телефону. “Ъ FM” пообщался с местными жителями и узнал, с какими проблемами они сталкиваются.

«С ситуацией, когда отключается интернет, я часто встречаюсь. Например, мы недавно вызвали такси, причем "комфорт+", и мужчина начал возмущаться, что ехать до Подмосковья придется два часа, попросил отменить заказ, так как сейчас мучился с навигатором. В приложении часто время ожидания машины составляет 25-30 минут. Приходится пользоваться местными сервисами, вызывая авто по телефону, без приложения. Это не очень, конечно, комфортно, потому что у машины даже нет опознавательных знаков, что это такси». «Сейчас попробовала вызвать такси, и идет поиск машины, этот статус не меняется, никаких изменений, хотя цена даже снизилась за час. Так что это сервис Шредингера: вроде есть, а вроде и нет». «Приложение заглючило: вместо банковской карты был выбрана оплата наличными, что стало для нас очень неприятным сюрпризом, так как их не было. Без интернета сделать перевод невозможно. Таксист нервничал, думая, что мы просто не хотим платить. Поездка была очень неприятной. Благо, около дома словили наш Wi-Fi и перевели ему, иначе дело дошло бы до скандала».

В прошлом году среднее ожидание такси в Москве составляло 4 минуты, а средняя продолжительность поездки, по данным дептранса, 23 минуты за 13 км. Заказов на более длительные расстояния водители стараются избегать, рассказал глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. По его словам, такие поездки для них невыгодны: «Тарифы в таких случаях зачастую крайне низкие, то есть они учитывают стоимость поездки в один конец. К примеру, в позднее время таксист взял заказ, вроде бы там и цена с повышающим коэффициентом, повышенный спрос из центра, но обратно он поедет в точку, где ждет клиент, пустым. В той же Балашихе взять заказ по вменяемой цене будет крайне сложно, либо ты будешь совершать поездки по минимальной стоимости по городу и окрестностям, что в такое время крайне невыгодно.

У агрегаторов своя система: если ты отказался от заказа, то снимется какое-то количество баллов. Они влияют на различные опции, в частности, видимость конечной точки, приоритет в получении заказов и так далее. Поэтому водители просто это все игнорируют, чтобы не терять баллы. Деньги с пассажира не могут списаться, пока не завершилась поездка. Когда происходит списание какой-то суммы, это всего лишь холдирование, при отмене заказа деньги возвращаются на карту.

Есть такое сформировавшееся среди перевозчиков мнение, что агрегаторы, хотя на этот вопрос не отвечают прямо и вряд ли когда-то ответят, боятся за объем заказов. То есть если цена вместо 2 тыс. руб. в Подмосковье станет, скажем, 3,5-4 тыс. руб., то, скорее всего, никто из пассажиров на нее не согласится, число поездок сократится, как и доход агрегаторов. Они рассчитывают на то, что какой-то новичок этот заказ все-таки схватит и повезет».

“Ъ FM” направил запрос в сервис «Яндекс Go» и ожидает ответа. Рынок легкового такси в Москве и Подмосковье насчитывает около 200 тыс. автомобилей. За прошлый год их услугами воспользовались 1,73 млн пассажиров.

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Юлия Савина