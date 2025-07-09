По рейтингу и подастся

Поездки в Подмосковье, разговоры по телефону вместо беседы с водителем и хлопанье дверьми — “Ъ FM” узнал, за что таксисты снижают рейтинги пассажирам «Яндекс Go». Впрочем, и сами пользователи признаются, что не всегда бывают объективны, оценивая поездку. При этом низкие рейтинги влияют как на водителей, так и на пассажиров. “Ъ FM” поговорил с теми, кто ставит друг другу оценки. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В России три беды: дураки, дороги ... и рейтинги водителей и пассажиров такси. По крайней мере, в этом уверены интернет-пользователи. В соцсетях в очередной раз разгорелся скандал о том, насколько объективны оценки в «Яндекс Такси». В комментариях сотни постов о том, как пассажиры внезапно обнаружили, что их рейтинги сильно снизились. Так, например, Анастасия на днях узнала от водителя, что ее оценка в приложении — 4,6. Это, по ее словам, стало шоком для обоих: «Таксист с удивлением сказал мне, мол, вы такая приятная девушка, почему у вас такой низкий рейтинг?

По словам водителя, он чаще всего отказывается от таких пассажиров. Я не устраиваю конфликтов, пользуюсь комфорт-классом и выше. За что мне снизили рейтинг, остается гадать.

Несколько раз таксисты приезжали не на ту точку, включая счетчик ожидания. Я писала в поддержку, чтобы мне скорректировали сумму, водителю деликатно высказала, что беременная женщина стояла под дождем. Также иногда мы ездим за город, не всегда есть участки с асфальтированной дорогой, но это же не моя вина».

Пользователи допускают, что поездки за город по плохим дорогам часто оборачиваются для пассажира минус одной звездой. Также снизить рейтинг могут за курение в салоне, животных без переносок, непристегнутый ремень безопасности, громкие разговоры и даже за хлопанье дверью. Всего в «такси-этикете» Яндекс Go 13 параметров, на основе которых и составляется рейтинг пассажиров.

При этом иной раз получить «пятерку» может помешать просьба выключить радио, отказ поддержать разговор или поездка на переднем сидении. А в регионах пассажиру и вовсе могут снизить оценку за московскую прописку, пожаловались “Ъ FM” пользователи. Или просто за слишком хорошее поведение, сетует Мария, рейтинг которой в «Яндекс Go» составляет 4,25: «Все мои поездки заканчиваются проблемами со стороны таксистов "Яндекса". То они не могут меня найти, то задерживают поездку, потом тянут время, чтобы я ее отменила. При этом никогда не хамлю водителям, не возмущаюсь, но и чаевые тоже не оставляю».

И хотя поддержка «Яндекса» заверяет, что оценка может быть необъективна и не влияет на качество предоставляемых услуг, это не совсем так, отмечают опрошенные “Ъ FM” таксисты. По их словам, если у пассажира низкий рейтинг, водителю с высоким приложение его даже не станет предлагать. Причем работает это в обе стороны, объясняет таксист-блогер ExtraSpb Денис Ковшов: «Если рейтинг у водителя плохой, то ему приходят заказы в основном с пассажирами, у которых он тоже низкий. Но если у пассажира плохая оценка, это не просто так. Один-два негативных отзава за 30 поездок никак не повлияют, но если ты видишь пассажира с оценкой 4,6, скорее всего, с ним будут какие-то проблемы.

У меня были случаи, когда я снижал рейтинг за то, что человек, садясь в машину, бьет по порогу ногами. Я считаю, что это не нормально. А водителю могут снизить рейтинг почти за все».

Например, за прокуренный или грязный салон, или за отказ высадить в запрещенном для остановки месте. А некоторых клиентов таксисты особенно не чествуют, они специально жалуются в поддержку и снижают оценку поездки, чтобы получить промокод на следующую.

А для водителей это чревато сокращением числа заказов. Впрочем, и они бывают не всегда объективны, признается таксист Олег: «Плохой рейтинг ставится пассажиру, если человек, например, живет очень далеко. Это поездка в один конец. Может быть, он человек-то хороший, но водитель приезжает в Мытищи или Щелково, а потом ничего больше не заработает.

Есть еще пассажиры-террористы, которые специально ставят одну звезду, и тогда водитель из класса "комфорт-плюс" переходит в "эконом"».

При этом некоторые пользователи с пятерками хвастаются: «Трезвый на такси не езжу, зато воспитанный».

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Екатерина Вихарева