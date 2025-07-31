Никарагуа признала российскими ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Сопредседатели Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо признали регионами России Донгецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщила газета El 19 digital.

«Мы уверены в победе России над этими силами зла, над гегемоническими державами, над фашизмом. Победа России — это победа человечества»,— сказано в сообщении сопредседателей.

Они также заявили о солидарности с российскими семьями, которые «пожертвовали жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире». По мнению сопредседателей, проведение военной операции на Украине защищает суверенитет и территориальную целостность России.