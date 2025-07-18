Первые гибридные автомобили Exlantix ES прибыли в дилерские центры Петербурга

В Петербург прибыли первые гибридные автомобили Exlantix ES. Четыре новинки появились в дилерском центре китайского бренда Exeed на Выборгском шоссе, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

Четырехдверный купе Exlantix ES — это вторая модель линейки Exlantix после гибридного кроссовера ET, который дебютировал в РФ в конце весны этого года.

В мае и июне в Петербурге было зарегистрировано 26 автомобилей Exlantix ET, что составляет 17% от всего объема продаж марки Exeed в городе за указанный период, отмечают аналитики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый китайский бренд Exlantix в Петербурге будут представлять пять автодилеров.

Андрей Цедрик