Первые гибридные автомобили Exlantix ES прибыли в дилерские центры Петербурга
В Петербург прибыли первые гибридные автомобили Exlantix ES. Четыре новинки появились в дилерском центре китайского бренда Exeed на Выборгском шоссе, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.
Фото: Telegram-канал AutoRun SPb
Четырехдверный купе Exlantix ES — это вторая модель линейки Exlantix после гибридного кроссовера ET, который дебютировал в РФ в конце весны этого года.
В мае и июне в Петербурге было зарегистрировано 26 автомобилей Exlantix ET, что составляет 17% от всего объема продаж марки Exeed в городе за указанный период, отмечают аналитики.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый китайский бренд Exlantix в Петербурге будут представлять пять автодилеров.