Квартальная прибыль BMW упала на 32%

Во втором квартале выручка германской автокомпании BMW снизилась на 8,2%, до €36,9 млрд. Чистая прибыль упала почти на 32%, составив €1,8 млрд. При этом BMW подтвердила свой прогноз на 2025 год в целом. Акции компании снизились на 0,4%.

На BMW, как и на другие компании сектора, негативно влияют введенные в США импортные тарифы, а также общее замедление спроса в Европе и усиление конкуренции со стороны китайских компаний. В последние недели другие европейские автопроизводители, в том числе Mercedes-Benz, Volvo Car, Volkswagen, Audi, Porsche и Stellantis, либо снизили прогнозы на год, либо отказались от их публикации.

Ранее Financial Times со ссылкой на подсчеты компании Visible Alpha писала, что денежные потоки, генерируемые тремя крупнейшими германскими автопроизводителями — Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW — в 2025 году сократятся более чем на €10 млрд из-за американских пошлин.

Яна Рождественская