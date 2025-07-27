Германские автопроизводители потеряют €10 млрд из-за пошлин Трампа

Денежные потоки, генерируемые тремя крупнейшими германскими автопроизводителями, в 2025 году сократятся более чем на €10 млрд. Это подсчеты аналитической компании Visible Alpha, которые приводит Financial Times. Такое сокращение прежде всего связано с импортными пошлинами, введенными США при президенте Дональде Трампе.

По прогнозам Visible Alpha, денежный поток Mercedes-Benz сократится с €9,4 млрд до €3 млрд, Volkswagen — с €7,1 млрд до €3,5 млрд, а BMW — с €4,8 млрд до €4,4 млрд. По мнению аналитиков, повышение американских пошлин, в частности, приведет к росту затрат на экспорт в США и закупку комплектующих, а также к необходимости изменять цепочки поставок. Негативное воздействие пошлин происходит в условиях, когда германские автопроизводители и без того переживают сложности из-за замедления спроса и усиления конкуренции со стороны китайских компаний.

Яна Рождественская