Суд узаконил бизнесмену реконструкцию здания-памятника в центре Уфы

Кировский райсуд Уфы удовлетворил иск бизнесмена Рината Зайнуллина к городской администрации и Башкультнаследию о признании права собственности на Второй дом усадьбы Скрипова на улице Ленина. Мотивировочная часть решения суда не опубликована.

Как сообщал «Ъ-Уфа», спорное здание имеет статус объекта культурного наследия. Его собственниками являются Ринат Зайнуллин и ООО «Проект-М». В 2023 году начались работы по реконструкции здания: в результате оно стало четырехэтажным (с чердаком и подвалом), а его общая площадь увеличилась до 950 кв. м. По информации Башкультнаследия, эти работы проведены незаконно, то есть без соответствующего разрешения.

По факту повреждения объекта культурного наследия МВД расследует уголовное дело (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

Венера Хисамова