ОКНа нараспашку

Кировский райсуд Уфы рассматривает иск бизнесмена Рината Зайнуллина к городской администрации и Башкультнаследию о признании права собственности на Второй дом усадьбы Скрипова на улице Ленина. Здание, которое частично принадлежит господину Зайнуллину, имеет статус объекта культурного наследия (ОКН). В 2023 году началась его реконструкция. Работы, по мнению Башкультнаследия, были проведены незаконно — без соответствующего разрешения. Параллельно МВД расследует уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия. Ринат Зайнуллин от комментариев воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Бизнесмен Ринат Зайнуллин, который реконструирует объект культурного наследия на улице Ленина в Уфе — Второй дом усадьбы Скрипова — пытается через суд сохранить здание в реконструированном виде и признать право собственности на 67% его площади. В мае Кировский райсуд, в котором рассматривается иск господина Зайнулина, взял паузу до подведения итогов строительно-технической экспертизы.

Спорный объект входит в комплекс из трех зданий-памятников, включающий главный дом и хозяйственную постройку конца XIX — начала ХХ веков. В 1897 году купец Александр Скрипов арендовал первый этаж дома под галантерейный магазин, а через девять лет стал собственником всего здания.

В 2018 году Управление административными зданиями Башкирии продало трехэтажный объект площадью 680 кв. м некоему Владимиру Иванову. В то время Второй дом усадьбы Скрипова обладал статусом выявленного объекта культурного наследия. Позднее собственниками здания стали Ринат Зайнуллин и ООО «Проект-М».

Ринат Зайнуллин — совладелец ООО «Домостроительная компания “Порадом”». Компания зарегистрирована в 2012 году в Уфе. Она возводит частные дома и коттеджные поселки в Уфе и пригородах. За 2024 год прибыль ООО составила 11 млн руб. при выручке 111 млн руб.

ООО «Проект-М» зарегистрировано в 2001 году в Уфе. Учредитель Георгий Мазин. Компания специализируется на деятельности в области архитектуры. За 2024 год прибыль составила 23,4 млн руб., выручка — 47 млн руб.

Статус ОКН здание получило в 2023 году. Согласно приказу Башкультнаследия, был утвержден проект охраны памятника: в том числе, отделка потолков лепными карнизами и декоративными фрезами, кованые ограждения парадной между первым и вторым этажами, своды Монье, клинчатые кирпичные перемычки дверных и оконных проемов.

В том же году ООО «ПрофСтейдж» разработало проектную документацию по сохранению усадьбы Скрипова для ее современного использования. В ноябре 2023 года, как, по данным «Ъ», утверждает Ринат Зайнуллин в суде, надзорное ведомство выдало разрешение на реконструкцию здания по проекту «ПрофСтейдж».

Башкультнаследие настаивает, что разрешение на проведение работ не выдавало, а господин Зайнуллин самовольно провел реконструкцию здания.

В результате выполнения спорных работ здание стало четырехэтажным (с чердаком и подвалом), а его общая площадь увеличилась до 950 кв. м.

В октябре 2024 года, как сообщала прокуратура Башкирии, было возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают, в частности, штраф до 3 млн руб. или лишение свободы до трех лет.

В МВД по Башкирии вчера от комментариев воздержались.

Реконструкция здания еще не завершилась. Согласно сервису 2ГИС, в усадьбе Скрипова планируется открытие французского бистро Chrie. Действующих организаций в здании, судя по всему, нет, но оно использовалось господином Зайнуллиным для регистрации своих компаний: «Порадом девелопмент», ООО «СЗ “Ватунин”», ООО «СЗ “Карповский”».

Заместитель начальника Башкультнаследия Айнур Муслюмов сообщил «Ъ», что ведомство иск не признает, поскольку в ходе работ были допущены нарушения.

По мнению члена Совета по правам человека при главе Башкирии и руководителя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльзы Маулимшиной, Ринат Зайнуллин планирует, скорее всего, узаконить работы.

«Если бы предмет охраны здания не был затронут и не поврежден в процессе реконструкции, то исковые требования имели реальные перспективы для удовлетворения. Согласно ФЗ “Об объектах культурного наследия народов РФ” собственник при повреждении предмета охраны и существенном изменении самого объекта культурного наследия обязан вернуть здание в первозданный вид»,— сообщила она.

Ринат Зайнуллин от комментариев воздержался.

Строительно-техническая экспертиза здания должна завершиться в июле — суд поручил ее провести в течение двух месяцев.

Венера Хисамова