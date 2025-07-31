Анатолий Быков заплатит за киллера

В Красноярске рассмотрели иск дочери убитого в 1990-х годах коммерсанта Александра Наумова к бывшему главе Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолию Быкову. Анна Зырянова (Наумова), на глазах которой киллеры расстреляли отца, требовала 7 млн руб. с Анатолия Быкова, ранее признанного организатором этого преступления. Суд удовлетворил материальные претензии частично, взыскав с ответчика 1,1 млн руб. Бывший алюминиевый магнат, отбывающий 20-летний срок за это и другие убийства, считает иск необоснованным, а себя — невиновным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Быков отрицает свою причастность к убийству делового партнера в середине девяностых

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Анатолий Быков отрицает свою причастность к убийству делового партнера в середине девяностых

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Суд Красноярска рассмотрел иск дочери убитого предпринимателя Александра Наумова к бывшему председателю совета директоров КрАЗа Анатолию Быкову о взыскании компенсации морального вреда.

В основу иска лег приговор, вынесенный бывшему алюминиевому магнату в сентябре 2021 года. По данным следствия, в первой половине 1994 года у Анатолия Быкова якобы произошел конфликт с деловым партнером Александром Наумовым, причиной которого стали серьезные разногласия в вопросе распределения доходов от совместного бизнеса.

18 июня 1994 года произошел мощный взрыв перед автомобилем, в котором находился Анатолий Быков, при этом сам он не пострадал. Посчитав, что за организацией покушения могут стоять Александр Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко, Анатолий Быков, говорится в деле, решил свести с ними счеты. По его просьбе из Саяногорска приехал криминальный авторитет Владимир Татаренков (Татарин) со своей бригадой киллеров. 24 июля 1994 года киллеры расстреляли из автомата и пистолета «Жигули»-«девятку», в которой ехали Наумов и Войтенко, а когда те попытались спастись бегством, догнали и добили выстрелами в упор.

В мае 2020 года, спустя более четверти века, Анатолия Быкова задержали. Он отрицал причастность к расстрелу, а когда расследование было завершено, ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных. Большинством голосов заседатели вынесли Анатолию Быкову обвинительный вердикт, по ст. 17 и ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц) суд назначил ему 13 лет колонии. Всего же по совокупности судебных процессов, которые шли над экс-главой КрАЗа с 2021-го по 2023 год по делам об убийствах, он получил 20 лет заключения. В последующем его этапировали в одну из колоний Карелии.

Осенью 2024 года в Центральный районный суд Красноярска поступил иск дочери Александра Наумова Анны Зыряновой (взяла фамилию мужа), которая потребовала взыскать с Анатолия Быкова 7 млн руб. компенсации. На момент описываемых в деле событий ей было четыре года. Отца, утверждает госпожа Зырянова, расстреляли на ее глазах, она в момент расправы стояла с матерью на балконе и видела все происходящее, слышала выстрелы. Перенесенный в детстве сильный стресс, отметила заявительница, сказался на ее здоровье.

Как указывается в решении суда, Анатолий Быков, участвовавший в судебном заседании по телемосту из колонии, иск не признал. Бывший алюминиевый магнат пояснил, что до сих пор считает себя невиновным по предъявленным обвинениям, а исковые требования — необоснованными. Защита обратила внимание, что к другим фигурантам расследования, иск предъявлен не был. Отметим, что в отношении других участников преступления были вынесены приговоры в 1997 и 2012 годах. Один из исполнителей этого убийства, Сергей Бакуров, отбывает пожизненный срок. Шефу бригады киллеров Владимиру Татаренкову назначили 13,5 года. Он уже вышел на свободу. Второй предполагаемый киллер, Владимир Чучков, находится в международном розыске.

Размер компенсации, на которую претендует дочь убитого Александра Наумова, суд снизил с 7 млн руб. до 1 млн 100 тыс. руб. Будут ли стороны обжаловать решение, пока не известно.

Константин Воронов