Капитализация Microsoft превысила $4 трлн после публикации отчетности

Акции Microsoft в ходе электронных торгов после завершения основой торговой сессии на бирже NASDAQ взлетели почти на 9%, после того как компания опубликовала более сильные, чем ожидалось, итоги четвертого квартала и всего финансового года. В результате капитализация компании преодолела отметку в $4 трлн. Как отмечает CNBC, если этот рост сохранится и на сегодняшней торговой сессии, Microsoft станет второй после Nvidia компанией с капитализацией более $4 трлн. Другим компаниям этого пока не удавалось.

По итогам четвертого квартала выручка Microsoft показала рост 18%, а это самые быстрые темпы роста более чем за три года, и достигла $76,4 млрд. Операционная прибыль составила $34,3 млрд, что на 23% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль прибавила 24% — $27,2 млрд. По итогам года выручка, операционная прибыль и чистая прибыль выросли на 15%, 17% и 16% соответственно. За сильными результатами Microsoft стоит уверенный спрос на облачные сервисы, включая Azure и другие. По итогам года выручка облачных сервисов компании выросла на 34% и превысила $75 млрд.

С начала года акции Microsoft подорожали на 22%.

Алена Миклашевская