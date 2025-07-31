В Краснодаре выявили признаки картеля на 4,7 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух компаний, оказывавших услуги по уборке общественных пространств в Краснодаре. Речь идет об ООО «Мусороуборочная компания» и АО «Мусороуборочная компания», которые, как установило ведомство, входят в одну группу и подконтрольны одному лицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fas.gov.ru Фото: fas.gov.ru

По данным ФАС, компании могли заключить антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах, проводившихся в период с 2022 по 2024 год. Общая сумма закупок, по которым выявлены признаки картельного сговора, превышает 4,7 млрд руб.

Материалы дела предполагают, что действия организаций могли привести к ограничению конкуренции при распределении контрактов на оказание комплекса услуг по содержанию общественных территорий в краевой столице. В случае подтверждения нарушений участникам соглашения грозят административные санкции в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях.

Вячеслав Рыжков