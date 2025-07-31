В НРО КПРФ сочли надуманными причины отложения вопроса по памятнику Сталину

Нижегородское региональное отделение партии КПРФ считает надуманными причины очередного отложения вопроса по установке памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в реготделении 31 июля, комментируя итоги заседания городского комитета по увековечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», комитет под председательством спикера гордумы Евгения Чинцова решил отложить вопрос уже в третий раз. Сам комитет заседает в закрытом для СМИ режиме. В пресс-службе гордумы сообщали, что вопрос отложения в связи с необходимостью «дополнительных консультаций».

Руководитель фракции КПРФ в областном заксобрании Роман Кабешев рассказал, что на заседании комитета по увековечению обсуждение вопроса было конструктивным. По его мнению, «сторонников инициативы стало больше, удалось снять многие ложные и необоснованные позиции в отношении личности Иосифа Сталина и его роли в истории нашего народа и государства».

Главным препятствием для положительного решения господин Кабешев назвал «фантомные страхи» ряда членов комитета, «которые можно свести к одному аргументу: "кабы чего не вышло"». «Вновь звучали утверждения, что молодежь, дескать, не готова к такому решению, что установка памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде может вызвать некий раскол в обществе, что необходимо еще поработать и подготовить это самое общество к этому решению»,— прокомментировал он.

Роман Кабешев напомнил также, что 3 сентября будет отмечаться 80-летие разгрома немецкого нацизма и японского милитаризма во второй мировой войне. Коммунисты считают принципиально важным принять решение по установке памятника Сталину до этой даты.

Галина Шамберина