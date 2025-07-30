Вопрос об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде отложили в третий раз

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде под председательством спикера гордумы Евгения Чинцова в третий раз отложил вопрос об установке памятника Иосифу Сталину. Вопрос отложен в связи с необходимостью «дополнительных консультаций», сообщили в пресс-службе думы 30 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Также комитет отложил инициативу по увековечению памяти физика Андрея Гапонова-Грехова. К обоим вопросам обещают вернуться на следующих заседаниях.

Как писал «Ъ-Приволжье», инициативу об установлении памятника Сталину региональный обком КПРФ направил городским властям в марте 2025 года. О необходимости появления такого памятника в Нижнем Новгороде коммунисты говорили еще в 2023 году. После внесения инициативы комитет по увековечению уже дважды переносил рассмотрение вопроса.

Галина Шамберина