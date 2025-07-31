Медианная зарплата в России выросла на 40% за два года

Медианная зарплата в РФ достигла 73,9 тыс. руб. в апреле 2025 года, что в 1,4 раза выше показателя 2023 года (52,6 тыс. руб.), следует из расчетов «РИА Новости» по данным Росстата.

Крупнейшая медианная оплата труда зафиксирована в табачной промышленности — 155,4 тыс. руб. Также в первой пятерке работники экстерриториальных организаций (135,2 тыс. руб.), сферы добычи полезных ископаемых (127,6 тыс. руб.), сферы информации и связи (125,6 тыс. руб.) и финансового сектора (118,3 тыс. руб.).

Наименьшие значения — в образовании (50,5 тыс. руб.), культуре и спорте (51,9 тыс. руб.), а также здравоохранении (56,1 тыс. руб.).

Исследование охватило 28,4 млн сотрудников из 95,4 тыс. организаций (без малого бизнеса). Росстат проводит такой анализ раз в два года.

Одной из главных новостей опубликованного вчера доклада Росстата с макроэкономической статистикой за январь—июнь 2025 года (.pdf) стало отсутствие данных о потреблении населением товаров и общепита в июне.

Почему усеченные данные Росстата за полугодие не скрыли охлаждения спроса — в материале «Ъ».