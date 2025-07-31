Госкомпаниям велели довести долю российской электроники до 60% к 2028 году

Правительство рекомендовало компаниям с госучастием к 1 января 2028 года довести долю использования российской радиоэлектронной продукции (РЭП) до 60%. Как сообщают «Ведомости», методические рекомендации, одобренные 4 июля президиумом правкомиссии по цифровому развитию, предписывают ежегодный прирост доли отечественной РЭП не менее чем на 15%.

В расчет включаются ПК, ноутбуки, серверы, сетевое и телекоммуникационное оборудование, промышленные компьютеры. Учитывается доля РЭП из реестра российской промышленной продукции или Евразийского реестра промышленных товаров, уточнил газете представитель Минцифры. При отсутствии аналогов в реестрах возможны индивидуальные показатели.

Если замена невозможна, организация должна получить подтверждение Минпромторга, что требуемая продукция «не производится и не будет производиться в РФ в период планирования перехода». Допускается использование иностранного клиентского оборудования сроком службы к 1 января 2028 года до 5 лет и серверного — до 7 лет.

В конце марта производители электроники обсуждали с Минпромторгом полный запрет на закупку иностранных компьютеров, серверов, планшетов и другой техники через госзакупки, тем самым ограничив работающую сейчас схему «второй лишний».

Подробнее — в материале «Ъ» «Первые среди лишних».