Продажи вейпов выросли на 20% на фоне угроз запрета

Розничные продажи никотиносодержащей продукции в России за год выросли на 4,9% в натуральном выражении, при этом средний оборот точек продажи альтернативных продуктов (вейпы, электронные сигареты) увеличился на 19,7%. Однако число специализированных магазинов сократилось на 4-9% из-за регуляторных рисков.

По данным «МойСклад», средний оборот точек продажи вейпов в июне 2025 года составил 162 тыс. руб. При этом, по информации 2ГИС, количество табачных магазинов в миллионниках сократилось на 9%, вейп-шопов — на 6%. В Москве закрылось 27% точек по продаже электронных сигарет.

Эксперты связывают рост продаж с популярностью продукции среди молодежи, а сокращение сети — с опасениями бизнеса из-за возможного запрета вейпов

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Никотин проникает по капле».