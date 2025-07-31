Никотин проникает по капле

Розничные продажи табачной и никотинсодержащей продукции за год увеличились на 4,9%. Но количество профильных точек реализации, несмотря на рост спроса, сократилось на 4–9%. Это объясняется заявлениями властей о возможном ограничении продаж вейпов, за счет которых и растет рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Розничные продажи табачной продукции, включая традиционные сигареты и системы нагревания табака, с июля 2024 по июнь 2025 года в России в натуральном выражении выросли на 4,9% год к году, в денежном — на 13,8%, подсчитали в «Нильсен». Для сравнения: натуральные продажи продуктов питания и алкоголя за тот же период увеличились на 3,1% и 2,4% соответственно.

Аналитики ERP-системы «МойСклад» подсчитали, что среднемесячный оборот клиентов компании, занимающихся продажей табака, в июне составил 295 тыс. руб. на объект, что больше на 7% год к году. У тех, кто продает альтернативную никотинсодержащую продукцию (в том числе вейпы), прирост составил 19,7%, до 162 тыс. руб. Натуральные розничные продажи в первом случае увеличились на 2,9%, во втором — вдвое. Производство сигарет в России, по данным Росстата, в январе—июне 2025 года выросло на 6,2% год к году, до 105 млрд штук.

CEO «МойСклад» Аскар Рахимбердиев поясняет, что альтернативная продукция сохраняет значительный потенциал роста спроса, в том числе за счет молодежи. «Основные потребители вейпов и электронных систем доставки никотина — люди до 30 лет»,— считает директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Герман Лукашов.

Розничные продажи табака и сходной продукции увеличиваются вопреки снижению числа объектов профильной розницы. По данным сервиса 2ГИС, в российских городах-миллионниках сейчас 14,2 тыс. магазинов, торгующих табачной продукцией, и 12,4 тыс.— специализирующихся на электронных сигаретах. Год к году показатели сократились на 9% и 6% соответственно. Наиболее выражен негативный тренд в Нижнем Новгороде, где на 36% за год сократилось число табачных магазинов и на 15% — объектов по реализации электронных сигарет.

По данным «Яндекс Карт», в целом в России на 1 июля 2025 года работали 23,6 тыс. магазинов табака и 11,6 тыс. вейпшопов. Год к году значения сократились на 5% и 4,2% соответственно. В Москве табачных за год стало меньше на 12,8%, вейпшопов — на 27%. Вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин говорит, что сегмент табачной розницы в отличие от ритейла в целом фактически независим от онлайн-продаж.

Но для рынка характерна высокая ротация. Директор департамента направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина говорит, что это объясняется высокими арендными ставками и ограниченной проходимостью некоторых локаций. Господин Люлин поясняет, что табачные лавки часто открывают индивидуальные предприниматели, арендующие помещения в 20–30 кв. м.

Гендиректор DNA Realty Антон Белых считает, что сокращение числа табачных магазинов может объясняться в том числе оптимизацией на фоне высокой базы: предыдущие несколько лет такие объекты открывались активно и конкуренция между ними кратно возросла. Частично, по его мнению, открытие новых точек сдерживает и заявления властей. Например, в начале июня глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что выступает за тотальный запрет вейпов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что нижняя палата поддержит такую инициативу, если она поступит от правительства.

За счет высоких наценок именно вейпы, по словам господина Белых, формируют основную прибыль табачных магазинов. И многие предприниматели не готовы вкладываться в запуск и продвижение новых точек, пока ситуация с планами властей не прояснится, считает он. Герман Лукашов обращает внимание и на сокращение сегмента легальной продажи никотинсодержащей продукции, в том числе из-за увеличения акцизов. Нелегальное распространение, по его мнению, происходит в основном через мессенджеры.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров