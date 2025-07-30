Чистая прибыль ЛУКОЙЛа упала на 5% в первом полугодии

Компания ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) отчиталась о чистой прибыли в 327,7 млрд руб., по сравнению с прошлогодним показателем 345,8 млрд руб. Сумма прибыли сократилась на 5%, следует из данных отчета ЛУКОЙЛа.

В период с января по июнь 2025 года валовая выручка компании составила 1,398 трлн руб., что на 4,9% меньше прошлогоднего показателя. Валовая прибыль также уменьшилась: с 438,8 млрд. руб. до 416,4 млрд руб. Продажи принесли компании 320,7 млрд руб. прибыли, что на 9% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

В марте компания опубликовала отчетность за 2024 год по МСФО, где также было заметно снижение чистой прибыли. Ее сумма уменьшилась на 26,5% к показателю предыдущего года и составила 848,5 млрд руб. Как отметили в ЛУКОЙЛе, в связи с повышением ставки налога на прибыль с 20% до 25% с 2025 года компания отразила дополнительные расходы и обязательства по отложенному налогу на прибыль.