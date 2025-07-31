Чечня обеспечила рост продаж гомеопатии в России

Российский рынок гомеопатических препаратов растет, несмотря на падение спроса в большинстве регионов. Аналитики RNC Pharma зафиксировали рост продаж в 16 субъектах, лидером стала Чеченская Республика (+20,8% за первое полугодие 2025 года).

Объем розничных продаж гомеопатии за шесть месяцев составил 12,6 млн упаковок на 8,8 млрд руб. (+1,9% в штуках, +13,4% в деньгах к 2024 году). Основной рост обеспечили Чечня, Дагестан (+11,2%) и Ненецкий АО (+11,2%).

Эксперты связывают тенденцию с маркетингом: производители активно рекламируют препараты, избегая термина «гомеопатия» (например, используют «градуальная технология»). «Пока есть реклама и работа с врачами, продажи будут расти», — отмечает Николай Беспалов из RNC Pharma.

84% рынка контролируют три компании: немецкая «Хеель» (38,4%), российская «Материа Медика» (28,1%) и французская «Буарон» (17,8%). Лидеры продаж — Анаферон и Гомеовокс.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Растут гомеохваты».