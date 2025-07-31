Растут гомеохваты

Российский рынок гомеопатических препаратов показывает заметный рост, хотя в большинстве регионов спрос на такие таблетки сокращается. Продажи обеспечивает всплеск популярности гомеопатических препаратов в 16 регионах, среди которых на первом месте оказалась Чеченская Республика. Эксперт объясняет тенденцию успехами маркетинга: производители вкладываются в рекламу и ведут активную работу с врачебным сообществом. Кроме того, они постепенно отказываются от слова «гомеопатия», используя новые, незнакомые потребителям термины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Аналитическая компания RNC Pharma оценила объем розничных продаж гомеопатических препаратов за первое полугодие 2025 года. В общей сложности в российских аптеках было продано 12,6 млн упаковок на сумму 8,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи выросли на 1,9% в количественном выражении и на 13,4% — в денежном. За весь прошлый год было продано свыше 25 млн упаковок гомеопатических средств на сумму более 16,2 млрд руб.

Гомеопатия как метод лечения была предложена в начале XIX века. Она основана на двух принципах. Первый — «подобное лечится подобным», второй — «закон бесконечно малых доз». Гомеопаты многократно разводят лекарственные препараты водой — иногда до уровня, когда в ней не остается практически ни одной молекулы действующего вещества. Российские и зарубежные ученые неоднократно предупреждали, что гомеопатические средства не отвечают научным критериям и не должны считаться лекарством.

Несмотря на общий рост продаж, в подавляющем большинстве регионов РФ аналитики зафиксировали падение спроса на гомеопатию в натуральном выражении. Однако в 16 регионах отмечен заметный рост продаж в упаковках. Именно эти территории «компенсируют» общее снижение потребления гомеопатических средств и формируют «позитивную динамику рынка», подчеркивает RNC Pharma. Среди них лидируют Чеченская Республика (+20,8% по отношению к первому полугодию 2024 года), Республика Дагестан (+11,2%) и Ненецкий автономный округ (+11,2%).

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объясняет популярность таких препаратов не столько «любовью к гомеопатии», сколько маркетинговой активностью производителей. К тому же многие компании стараются дистанцироваться от слова «гомеопатия», изобретая новые термины — например, «градуальная технология». «Пока есть рекламная поддержка и активная работа в аптеках и с врачебным сообществом, с высокой вероятность будут увеличиваться продажи»,— говорит господин Беспалов.

Отметим, более 84% денежного объема российского рынка гомеопатических средств формируют всего три корпорации: немецкая «Хеель» (38,4%), российская «Материа Медика» (28,1%) и французская «Буарон» (17,8%). У «Хеель» зафиксировано 55 брендов, самый популярный из которых — «Траумель». У «Материа Медика» и «Буарон» ассортимент не такой широкий — 16 и 11 торговых марок. Абсолютными лидерами с точки зрения денежного объема продаж являются соответственно «Анаферон» и «Гомеовокс».

Ранее “Ъ” рассказывал о результатах опроса российских врачей об их отношении к гомеопатии (проведен сервисом «Актион Медицина» и профессиональным сообществом «Врачи РФ»). Поводом стал призыв комиссии РАН по лженауке отозвать клинические рекомендации Минздрава, в которых упомянуты гомеопатические препараты «Анаферон», «Эргоферон» и «Колофорт». Опрос показал, что 47% врачей никогда не назначают такие препараты, «потому что они не работают». Однако 13% считают гомеопатию действенным средством, а еще 13% используют их из-за присутствия в клинических рекомендациях. Согласно апрельскому опросу ВЦИОМа, доверие к гомеопатии выразили 32% респондентов (против 25% в 2017 году), недоверие — 47% (ранее таковых было 59%).

Наталья Костарнова