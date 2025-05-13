Табаку бы помягче

Минфин оформил проекты документов, которыми вводятся пошлины за получение лицензий на продажу табака и уголовная ответственность за торговлю без лицензии. Введение пошлин и наказания потребовалось из-за планов правительства ввести новое регулирование табачного рынка с марта 2026 года. Доля контрафакта достигает 10–65% в разных видах продукции, из-за чего бюджет теряет до 150 млрд руб. в год. Собеседники “Ъ” на рынке, однако, говорят, что предложенное изменение правил может привести не к сокращению, а к росту доли контрафакта, и надеются на смягчение норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговцы табаком напоминают — этот рынок неэластичен, клиенты не будут терпеть до посинения и могут сделать выбор в пользу покупок продукции из-под полы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Торговцы табаком напоминают — этот рынок неэластичен, клиенты не будут терпеть до посинения и могут сделать выбор в пользу покупок продукции из-под полы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru пакет документов для ужесточения правил торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Первый документ вводит с 1 марта 2026 года лицензирование оптовой, розничной и развозной торговли табаком и его субститутами, включая вейпы и кальяны. Поправки вносятся в закон «О госрегулировании производства и оборота табачных изделий» (203-ФЗ). Процесс будет поэтапным: до 1 сентября 2026 года предприниматели могут получить лицензии — при соответствии требованиям по регистрации в госинформсистеме маркировки товаров, уплате госпошлины и отсутствии налоговой задолженности. Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную — региональные госорганы. С 1 сентября 2026 года безлицензионная продажа табака будет запрещена, но год будет действовать переходный период для приведения торговых объектов в соответствие лицензионным требованиям.

Также Минфин предлагает скорректировать налоговое и уголовное законодательство, установив размеры госпошлин за получение и продление лицензий и меры ответственности за несоблюдение требований.

Для оптовой торговли пошлина проектируется на уровне 800 тыс. руб. на пять лет и 3,5 тыс. руб. за продление лицензии, для розничной и развозной — по 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии. Вводится уголовная ответственность за несоблюдение требований — как на алкогольном рынке, где это дало эффект, отмечают авторы.

Идеи ужесточения регулирования табачного рынка обсуждаются как минимум с лета 2024 года: нелегальные доходы перекрывают штрафы (см. “Ъ” от 18 февраля и 16 апреля). В апреле 2024 года глава Минфина Антон Силуанов оценивал объем дополнительных поступлений в бюджет при «мобилизации мер по контролю» за табачным рынком в 150 млрд руб. Всего же по итогам 2024 года акцизы только на отечественную табачную продукцию, по оценкам Счетной палаты, принесли бюджету 826,7 млрд руб. (на 14,1% больше, чем в 2023 году).

Авторы проекта о размерах пошлин приводят данные АНО ННЦК: к четвертому кварталу 2024 года доля нелегальных сигарет составляла 10,8%, доля нелегального оборота жидкостей для вейпов — 65,8%. Первый вице-президент ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов говорит, что доля контрафакта на табачном рынке по итогам 2024 года составила 11%, сократившись на 4,6 процентного пункта за пять лет. Этого удалось достичь за счет внедрения маркировки «Честный знак», усиления контроля, цифровых акцизов, повышения штрафов и прочего. Лицензирование табачной розницы, по мнению эксперта, само по себе не может гарантировать, что торговый объект прекратит продажу контрафакта. «Необходимо создать эффективную систему контроля за соблюдением лицензионных требований и обеспечить неотвратимость наказания за нарушения»,— рассуждает господин Хамзатов.

По словам источника “Ъ” в отрасли, после передачи регулирования табака в Росалкогольтабакконтроль ведомство пытается тиражировать систему контроля, которая применяется для алкогольного рынка. Но это может привести к обратному эффекту. «Ведь уровень нелегального оборота крепкого алкоголя, в частности водки, существенно выше, чем табака. Кроме того, часть акцизов с алкоголя получают региональные бюджеты, а не федеральный, поэтому о дополнительных 150 млрд руб. говорить не приходится»,— отмечает источник “Ъ”.

Собеседник “Ъ” на табачном рынке говорит, что переговоры продолжаются: у отрасли остаются надежды, что регулирование будет смягчено. Сейчас нормы, по его словам, чувствительны для рынка: они могут привести не к сокращению, а к росту доли контрафакта.

«Из-за невозможности или нежелания получать лицензию мелкие торговцы могут быть вынуждены отказаться от ведения бизнеса, а на их места придут нелегальные продавцы»,— рассуждает эксперт. Источник “Ъ” исходит из того, что спрос на сигареты неэластичен и останется прежним даже при сокращении числа розничных объектов. Гендиректор SimpleEstate Никита Корниенко объясняет, что табачные лавки, как правило, занимают небольшие площади — 3–10 кв. м. Спрос на их продукцию обеспечивает большое число курящих: товар остается высокомаржинальным, точки хорошо зарабатывают, и стоимость лицензии в 20 тыс. руб. для них незначительна.

Источник “Ъ” на FMCG-рынке напоминает, что основная часть регулирования вводится на федеральном уровне и единственный получатель табачных акцизов — федеральный бюджет. При передаче полномочий по лицензированию в региональные органы власти разрушается единообразие подходов: нет стимула для балансировки интересов контролирующих органов и малого бизнеса, регионы могут вводить любые критерии по площади или расположению точек. «Это может привести к болезненному результату для бизнеса, региональных и федеральных бюджетов: закроется значительное число легальных торговых точек в труднодоступных и удаленных населенных пунктах, несетевых "магазинов у дома" в крупных городах, небольших ларьков в торговых центрах. До 40% от всех торговых объектов, более 100 тыс. малых предпринимателей»,— говорит собеседник “Ъ”. Потребители никуда не денутся, и большая часть из них перейдет на покупку «из-под полы». «Это приведет к выпадению десятков миллиардов рублей из федерального бюджета, а также к росту нелегального рынка, который начал снижаться только последние два года»,— констатирует источник.

Диана Галиева, Александра Мерцалова