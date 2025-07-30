ФАС оштрафовала «Мегафон» на 800 тысяч за навязчивую рекламу воронежцам
Управление ФАС по Воронежской области оштрафовало ПАО «Мегафон» за рассылку смс-сообщений с рекламой местным абонентам без их согласия. Сумма штрафа составила 800 тыс. руб. Об этом сообщили в ведомстве.
В управление с жалобой обратился воронежец, рассказав, что ему приходят смс-сообщения с рекламой услуг «Мегафона», связанных с использованием чат-бота оператора. В компании не предоставили согласие абонента на получение спорных смс.
ФАС посчитала, что таким образом был нарушен закон «О рекламе». Там отметили, что ранее «Мегафон» уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, что является отягчающим обстоятельством.