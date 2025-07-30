Рабочим прописали курсы

В России вырос спрос на обучающие курсы по рабочим специальностям. За год популярнее всего стала подготовка на слесаря — такие курсы стали популярнее на 57%, подводит итоги второго квартала 2025-го «Авито Услуги». Среди других самых востребованных курсов сервис отмечает обучение электриков и столярное дело — здесь спрос вырос на 48% и 40%. Возросший интерес совпадает и с ростом предложения образовательных услуг. Число курсов по подготовке плотников выросло в четыре раза, а по слесарям и столярам — в 2,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Популярность программ обучения “Ъ FM” подтвердили представители рынка. Причем речь идет не только о подготовке новых кадров, но и переобучению уже имеющихся, говорит основатель школы инженерных профессий Fine Start Александр Федоров: «Подтверждаю, что даже не последние полгода, а года полтора наблюдается повышение спроса на обучение. Это связано с дефицитом кадров и в целом курсом на повышение производительности труда в нашей стране. Зарплаты в рабочих специальностях высокие, хочется, чтобы инвестиции в людей оправдывали себя.

Людей не хватает, поэтому работодатели повышают квалификацию существующих сотрудников, нанимают работников со стороны, бывает даже из другой отрасли. По моим ощущениям, спрос вырос на 30-40%. Токари, сварщики и так далее — безусловно, на них спрос высокий давно. Такие специалисты очень востребованы. Кроме того, спросом пользуются инженерные специальности — все, что связано с наладкой, с автоматизацией, то есть это не рабочие, а скорее уже более квалифицированный персонал

Например, подготовка слесаря с нуля — это долгий процесс. Наша система среднего образования таких специалистов готовит не за год и не за два. Если мы говорим о профессиональной переподготовке, то, чтобы сделать хорошего слесаря, нужно потратить не меньше года времени на теорию и на практику. Инвестиции в переподготовку могут составить порядка 100 тыс. руб.

Есть подготовка за более короткие сроки, это называется "обучение по отдельным навыкам". Мы или другие образовательные организации берем специалиста и можем, допустим, отдельные его навыки прокачать. Здесь сам или сотрудник и его работодатель должны четко понимать, какие навыки ему нужно подтянуть, каких знаний ему не хватает. В таком случае обучение может занимать до полугода. Но и три месяца — это вполне реально. И, соответственно, стоимость — от 50 тыс. руб. до 70 тыс. руб.».

Рост спроса на обучающие курсы сопряжен с высоким уровнем зарплат для рабочих технического персонала. Квалифицированным специалистам по-прежнему увеличивают оклад из-за дефицита кадров, говорит руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова: «Интерес к профкурсам не кажется чем-то удивительным, если знать о динамике зарплат квалифицированных рабочих. Гонорары в строительстве и производстве растут значительно быстрее инфляции. По итогам прирост зарплат у рабочих в строительстве составил 13% по итогам мая, в промышленности — 12%.

Зарплатные предложения для рабочих начинаются от 150 тыс. руб. не только в Москве, но и в регионах и уже давно не являются чем-то удивительным. Электрогазосварщики зарабатывают в Москве до 300 тыс. руб. в месяц, в регионах — до 250 тыс. руб., на вахте — тоже до 300 тыс. руб. При этом нужно понимать, что на высокий уровень дохода могут рассчитывать опытные специалисты с высоким разрядом.

В условиях кадрового голода работодатели реального сектора экономики, то есть промышленности, производства, строительства и так далее, заинтересованы в привлечении и удержании персонала, и в первую очередь квалифицированных рабочих. Стране нужна молодежь. Мы находимся в ситуации демографической ямы, и как раз молодые специалисты начнут выходить на наш рынок труда только к концу этого десятилетия. Курсы просто пытаются переквалифицироваться. И это какая-то временная история.

Все-таки обучение рабочим специальностям — серьезная история, особенно когда речь идет о электрогазосварщиках, например. Нужно получать соответствующие документы. Я не взялась бы предсказывать дальнейший рост спроса на такие курсы. Возможно, для начального обучения рост есть, но мне кажется, что это, скорее всего, какая-то просто временная ситуация. Так или иначе обучение рабочих на себя будут брать скорее работодатели, чем какие-то курсы».

«Авито Услуги» отмечают растущую популярность курсов и в других сферах. Например, за год в три раза вырос спрос на курсы ногтевого сервиса. В то же время, число предложений по обучению маникюру увеличился в восемь раз.

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