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Коммерсантъ FM
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Рабочим прописали курсы

Можно ли получить профессию слесаря за короткий срок

В России вырос спрос на обучающие курсы по рабочим специальностям. За год популярнее всего стала подготовка на слесаря — такие курсы стали популярнее на 57%, подводит итоги второго квартала 2025-го «Авито Услуги». Среди других самых востребованных курсов сервис отмечает обучение электриков и столярное дело — здесь спрос вырос на 48% и 40%. Возросший интерес совпадает и с ростом предложения образовательных услуг. Число курсов по подготовке плотников выросло в четыре раза, а по слесарям и столярам — в 2,5 раза.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Популярность программ обучения “Ъ FM” подтвердили представители рынка. Причем речь идет не только о подготовке новых кадров, но и переобучению уже имеющихся, говорит основатель школы инженерных профессий Fine Start Александр Федоров: «Подтверждаю, что даже не последние полгода, а года полтора наблюдается повышение спроса на обучение. Это связано с дефицитом кадров и в целом курсом на повышение производительности труда в нашей стране. Зарплаты в рабочих специальностях высокие, хочется, чтобы инвестиции в людей оправдывали себя.

Автомеханики подняли самооценку

Людей не хватает, поэтому работодатели повышают квалификацию существующих сотрудников, нанимают работников со стороны, бывает даже из другой отрасли. По моим ощущениям, спрос вырос на 30-40%. Токари, сварщики и так далее — безусловно, на них спрос высокий давно. Такие специалисты очень востребованы. Кроме того, спросом пользуются инженерные специальности — все, что связано с наладкой, с автоматизацией, то есть это не рабочие, а скорее уже более квалифицированный персонал

Например, подготовка слесаря с нуля — это долгий процесс. Наша система среднего образования таких специалистов готовит не за год и не за два. Если мы говорим о профессиональной переподготовке, то, чтобы сделать хорошего слесаря, нужно потратить не меньше года времени на теорию и на практику. Инвестиции в переподготовку могут составить порядка 100 тыс. руб.

Есть подготовка за более короткие сроки, это называется "обучение по отдельным навыкам". Мы или другие образовательные организации берем специалиста и можем, допустим, отдельные его навыки прокачать. Здесь сам или сотрудник и его работодатель должны четко понимать, какие навыки ему нужно подтянуть, каких знаний ему не хватает. В таком случае обучение может занимать до полугода. Но и три месяца — это вполне реально. И, соответственно, стоимость — от 50 тыс. руб. до 70 тыс. руб.».

Рост спроса на обучающие курсы сопряжен с высоким уровнем зарплат для рабочих технического персонала. Квалифицированным специалистам по-прежнему увеличивают оклад из-за дефицита кадров, говорит руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова: «Интерес к профкурсам не кажется чем-то удивительным, если знать о динамике зарплат квалифицированных рабочих. Гонорары в строительстве и производстве растут значительно быстрее инфляции. По итогам прирост зарплат у рабочих в строительстве составил 13% по итогам мая, в промышленности — 12%.

Зарплатные предложения для рабочих начинаются от 150 тыс. руб. не только в Москве, но и в регионах и уже давно не являются чем-то удивительным. Электрогазосварщики зарабатывают в Москве до 300 тыс. руб. в месяц, в регионах — до 250 тыс. руб., на вахте — тоже до 300 тыс. руб. При этом нужно понимать, что на высокий уровень дохода могут рассчитывать опытные специалисты с высоким разрядом.

«Синие воротнички» становятся «золотыми»

В условиях кадрового голода работодатели реального сектора экономики, то есть промышленности, производства, строительства и так далее, заинтересованы в привлечении и удержании персонала, и в первую очередь квалифицированных рабочих. Стране нужна молодежь. Мы находимся в ситуации демографической ямы, и как раз молодые специалисты начнут выходить на наш рынок труда только к концу этого десятилетия. Курсы просто пытаются переквалифицироваться. И это какая-то временная история.

Все-таки обучение рабочим специальностям — серьезная история, особенно когда речь идет о электрогазосварщиках, например. Нужно получать соответствующие документы. Я не взялась бы предсказывать дальнейший рост спроса на такие курсы. Возможно, для начального обучения рост есть, но мне кажется, что это, скорее всего, какая-то просто временная ситуация. Так или иначе обучение рабочих на себя будут брать скорее работодатели, чем какие-то курсы».

«Авито Услуги» отмечают растущую популярность курсов и в других сферах. Например, за год в три раза вырос спрос на курсы ногтевого сервиса. В то же время, число предложений по обучению маникюру увеличился в восемь раз.

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